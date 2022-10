Tchad : des opérateurs économiques de la Tandjilé Ouest formés sur l'approche genre

Le Projet d'assainissement et Développement communautaire (PADC) forme 30 opérateurs économiques et personnes ressources, sur l'approche genre à Kelo. C'est le sous-préfet de Kelo rural, Moussa Togoi Maide, qui a donné le coup d'envoi des travaux ce 13 octobre.



La formation vise à outiller les participants sur les notions d'hygiène et d'assainissement, lever l'équivoque sur les menaces faites aux femmes, et surtout, amener la population à laisser la latitude aux femmes de s'épanouir en contribuant au développement de leurs familles, villages, et plus largement du pays, dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement.



Ouvrant la cérémonie, le maire de la ville de Kelo, Bessingar Bazo, a formulé ses vœux de pleine réussite. Prenant la parole à son tour, le sous-préfet de Dogou, Hawa Boukar, a souligné que les violences faites aux femmes et aux filles sont en hausse dans sa circonscription administrative.



Le chef d'antenne du projet PADC, Sioueye Natein Service, a précisé que ce projet est financé par le consortium Union Européenne, ITRAD et CESADEP. Pour lui, les participants doivent sensibiliser les communautés afin d’accorder une place aux femmes et filles pour l'émergence.



Lançant officiellement les activités de la formation, le sous-préfet de Kelo rural, Moussa Togoi Maide, représentant le préfet du département de la Tandjile Ouest, a demandé aux participants de vulgariser les informations, et aux responsables du projet PADC, de redoubler d'efforts pour le développement de la Tandjile Ouest.



La formation d'une journée se déroule au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Kelo.