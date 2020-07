Tchad : des opposants s'insurgent contre "les ingérences françaises dans les affaires internes"

Le Mouvement des 12 Revendications s'est insurgé mardi, au cours d'un point de presse à N'Djamena, contre "la domination de la France en Afrique, et plus particulièrement au Tchad."



D'après le président de M12R, Natoï-Allah Ringar, "cette France se développe indûment aux détriment des pays africains qu'elle traite comme des cobayes et les manipulent à sa guise."



"Toutes les élites qui lui font face, elle les détruits systématiquement", a indiqué Natoï-Allah Ringar, citant notamment comme exemple Thomas Sankara, Mouammar Kadhafi ou encore Dr. Outel Bono.



"Ces nationalistes avaient des idées créatives. Ils étaient suspectés par la France d'être des éléments dangereux et des obstacles à ses intérêts machiavéliques", a estimé le M12R.



Selon le Mouvement constitué d'opposants, "depuis 60 ans, le Tchad est assez mûr pour réfléchir à son avenir. Les ingérences françaises dans les affaires internes du Tchad sont caduques. La France doit aider au contraire les tchadiens à se réconcilier et reconstruire le pays que d'activer les foyers de tensions pour freiner le développement du peuple."



Natoï-Allah Ringar a affirmé que la privatisation de sociétés nationales est "l'oeuvre de la France", ajoutant que "l'anéantissement du peuple noir" est "souhaité".



Il a fustigé les pronostics qui ont prédit une catastrophe en Afrique avec la crise sanitaire de Covid-19. "Jamais cela n'arrivera car l'Afrique est un continent établi par Dieu (...) Nous ne sommes plus au 18ème siècle, nous sommes suffisamment matures pour prendre notre destin en main", a-t-il dit.