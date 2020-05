Tchad : des orpailleurs attachés et torturés à mort au Nord

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) a condamné samedi avec fermeté les crimes et actes de tortures commis ces derniers jours sur des citoyens dans l'extrême Nord du pays.



"Trois orpailleurs en l'occurrence : Abdraman Mahamat, Abdallah Ali et Mahamat Oumar ont été attachés sur un véhicule et torturés à mort par leurs employeurs pour des désaccords liés à l'exploitation de l'or dans cette zone aurifère du Tibesti où des exactions les plus atroces, attentatoires aux droits de l'Homme, y sont fréquemment signalées ; faisant de cet endroit, une zone de non droit", indique la CTDDH.



La CTDDH se dit par ailleurs horrifiée par des traitements inhumains, cruels humiliants et dégradants subis par Ahmat Hassan, Mahamat Hissein et Bichara Ibrahim.



L'État est "inexistant dans cette zone"



"Ces citoyens avaient été séquestrés et aspergés de gasoil sur lequel leur employeur un certain Sokoy met le feu ; ayant constaté le degré de brulure des corps des victimes, le patron de Sokoy, un certain Hassan Wardougou, sur instruction duquel cette funeste action avait été exécutée, a pris la fuite vers le territoire Libyen", révèle Enock Mberbe, secrétaire à l'information et à la communication de la CTDDH.



"Ces deux personnes qui sement la terreur dans l'extrême Nord du pays sont des grands exploitants des mines d'or qui n'en sont pas à leur premier forfait", souligne la CTDDH qui "entend faire toutes les diligences pour obtenir leur arrestation et leur jugement."



L'organisation rappelle que le droit à la vie et à l'intégrité physique sont des droits fondamentaux qui doivent être garantis à tous. "L'État étant inexistant dans cette zone, des Tchadiens continuent malheureusement d'y subir les pires atrocités", ajoute la CTDDH qui "exige l'identification de ces Hassan Wardougou et Sokoy ainsi que leurs complices en vue de leur arrestation prochaine."



Elle exige du gouvernement Tchadien qu'il s'intéresse à cette zone, partie intégrante du territoire national, afin d'assurer la sécurité des populations civiles qui s'y trouvent.