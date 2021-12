Tchad : des orpailleurs clandestins appréhendés au Kanem

10 orpailleurs ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité de la province du Kanem et présentés ce 13 décembre au camp de la garde nomade à Mao par le gouverneur.



Le gouverneur du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a félicité les forces de défense et de sécurité pour leur mission. Il a rappelé aux orpailleurs que le site est interdit d'accès par le gouvernement et a demandé à la justice de faire son travail.



Le substitut du procureur près le Tribunal de grande instance de Mao, Hassaballa Zakaria, indique que la justice se saisira de ces cas.



Des convois d'orpailleurs clandestins se rendant vers le Nord du Tchad sont régulièrement interceptés par les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement tente de contrôler l'afflux massif vers la zone afin d'éviter le désordre et l'exploitation des êtres humains.