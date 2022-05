Tchad : des panneaux solaires alimentant la résidence du préfet ont été volés à Faya

Des panneaux solaires octroyés par le détachement de Barkhane à Faya pour alimenter le bureau et la résidence du préfet du département du Borkou ont été volé. La société civile dénonce une action déstabilisatrice et intolérable.



le coordonnateur d'une association de la société civile, Hassan Idriss Kachallah appelle les citoyens et les agents de l'État au respect de la loi et à la bonne gestion de la chose publique.



"Les auteurs et complices de cet acte inadmissible sont appelés à faire preuve de maturité et de citoyenneté afin de procéder à la réintégration de ces matériels dans un bref délai", affirme Hassan Idriss Kachallah.



La coordination de la société civile menace d'introduire une plainte contre les principaux auteurs.