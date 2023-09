Tchad : des parents et élèves sensibilisés à Malare pour la réussite scolaire

Le thème central de cette formation était "La responsabilité personnelle et l'engagement individuel des parents d'élèves et des élèves pour garantir la réussite scolaire et l'avenir de nos enfants". Pour le fondateur de l'établissement, Mili Kourto David, ces activités visent à orienter les parents et les élèves sur leur rôle essentiel dans l'éducation de leurs enfants. Il a souligné l'importance de la sensibilisation comme un défi à relever pour assurer la réussite scolaire.



La formation a abordé trois thèmes majeurs : la responsabilité des parents et des élèves, les problèmes liés à l'alcoolisme, au tabagisme et à la délinquance juvénile. Ces sujets ont été présentés respectivement par l'animateur pédagogique Ngardiguina Sam, Mili Kourto David et le Dr. Ngarmadji Aime.



Le Complexe Scolaire Source de Savoir de Malare a été fondé en 2018 et accueille actuellement plus de 450 élèves.