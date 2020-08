Tchad : des partis alliés de la majorité commémorent l'élévation à la dignité de Maréchal

Le président national du parti MERCI, Amollah Toua Robert Golbey, a indiqué que cette cérémonie de réjouissance est une occasion de retrouvailles entre les frères, amis et collègues présidents des partis politiques de la mouvance présidentielle à travers le parti MERCI. Elle vise à témoigner "notre reconnaissance, notre attachement, notre détermination, notre conviction à la valeur républicaine", a-t-il dit.



À l'occasion de la quatrième année du mandat d'Idriss Déby, le président du MERCI a rappelé que son parti a battu campagne dans la sous-préfecture Baktchoro avec plus de 35.000 électeurs.



"Nous restons sereins pour les prochaines échéances électorales de 2021 qui se pointent à l'horizon. Cette cerémonie de réjouissance est loin des démagogies et des folklores politiques. Cest plutôt une reconnaissance collective du peuple tchadien à l'élévation à la dignité de Maréchal du Tchad pour tous les sacrifices consentis pour le bien-être social des tchadiens sans exception depuis le 1er décembre 1990", a indiqué Amollah Toua Robert Golbey.