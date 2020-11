Tchad : des "partis émergents" créent une coalition à l'approche des élections

Des partis politiques ont annoncé mercredi la création de la coalition des partis émergents (CPE) pour rassembler toutes les couches de la société, à l'approche des élections.



La création de la coalition a été actée le 24 octobre dernier au cours d'une rencontre entre le Parti socialiste et le Parti du peuple. La coalition est composée notamment des partis PPCD, UDP et PST.



Selon le coordinateur de la coalition, Abdraman Mahamat Abba, le slogan est "le Tchad de demain". Il explique que la coalition "se positionne pour conquérir les échéances électorales à venir".



Elle s'engage "vigoureusement pour que les jeunes accèdent aux stades des prises des décisions en privilégiant un équilibre intergénérationnel constructif", indique Abdraman Mahamat Abba.



Il ajoute que "le Tchad aspire à la grandeur mais ce rêve ne peut se réaliser sans le rassemblement des forces vives, les femmes, les hommes et les jeunes déterminés pour relever ce défi".



"Notre ambition ne consiste pas à faire de la propagande stérile"



La coalition compte s'appuyer sur la jeunesse tchadienne "sans distinction ethnique régionale ou religieuse pour un Tchad de demain prospère". Elle lance un appel à tous les tchadiens afin de se joindre à elle pour "tracer l'avenir".



"Notre ambition ne consiste pas à faire de la propagande stérile mais simplement à assurer le bien-être des tchadiens.

Notre ennemi commun est la pauvreté que nous devons éradiquer. La pauvreté est un cancer social avilissant. Nous ne pouvons pas être libres tant que nos populations sont majoritairement pauvres", affirme Abdraman Mahamat Abba.