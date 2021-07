Tchad : des partis lancent la Coalition des verts et socio-démocrates pour le changement

La CVSDC est composée d’une vingtaine de partis politiques qui visent à assurer le développement durable, à renforcer la justice sociale et la consolidation démocratique.



Le coordinateur de la CVSDC, Ahmed djidda Ahmed, annonce la participation de sa plateforme au prochain dialogue qu’il souhaite inclusif avec la participation de toutes les forces vives du pays, de l’intérieur et de l’extérieur, y compris toutes les tendances politico-militaires. Des assises lors desquelles, toutes les questions fondamentales doivent être discutées sans tabou pour une véritable réconciliation nationale, selon lui.



« Nous avons estimé que notre mission est accomplie parce que nous avons battu campagne et le candidat que nous avons soutenu a gagné, même s’il est décédé avant qu’il ne profite de cette victoire », estime le président du parti Alwihda. Il précise que la coalition avec le MPS était juste pour la présidentielle mais qu’aujourd’hui, ils en sont déchargés.



Le coordonnateur de la CVSDC affirme que le Tchad amorce un virage politique dangereux que toute la classe politique doit appréhender avec beaucoup de courage, tact et sens de responsabilité.