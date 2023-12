Tchad : des partis plaident en faveur de l'État fédéral

Le Secrétaire Général du PJL, Warimi Wardougou Tourki, a annoncé lors d'une conférence de presse que le parti encourage activement ses militants à retirer leurs cartes d'électeurs et à voter "NON" lors du référendum. Pour lui, l'État unitaire en place depuis 1993 n'a pas apporté de changements concrets, d'où le soutien du PJL à l'idée d'un État fédéral. Il cite des exemples tels que l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique et le Nigeria pour illustrer les avantages du fédéralisme.



Le président du MPTR, Bruce Mbaimon, partage cette vision et a organisé un meeting appelant la population à voter "NON" lors du référendum. Il estime que l'État unitaire est responsable des problèmes persistants du pays, tels que le chômage, la corruption et le clanisme. Selon lui, l'État fédéral pourrait résoudre ces problèmes en permettant à chaque province de gérer ses affaires de manière plus efficace.



De son côté, le président de l'ADIL, Pasteur Moyade Naredroum Koumouana, a également appelé à voter "NON". Il affirme que la mal gouvernance est le résultat du système étatique unitaire actuel, qui a créé une classe de personnes riches et intouchables. Il considère que l'État fédéral est la solution pour mettre fin à la corruption et promouvoir l'équité économique.



Enfin, Natoi-Allah Ringar, président du PISTE et porte-parole de l'Alliance et Bloc Citoyen pour un État Fédéral, a organisé un meeting pour mobiliser les électeurs en faveur du "NON". Il estime que l'État unitaire a favorisé l'exploitation économique de certaines régions au profit d'autres, et que seul l'État fédéral peut garantir l'équité économique, la démocratisation et l'accès aux services publics essentiels pour tous les citoyens.



Dans l'ensemble, ces partis politiques appellent à un changement fondamental dans la structure de l'État tchadien, en faveur d'un État fédéral, pour résoudre les problèmes économiques, politiques et sociaux qui persistent depuis des décennies. Le référendum constitutionnel du 17 décembre sera un moment crucial pour déterminer la direction que prendra le Tchad dans les années à venir.