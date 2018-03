Tchad : des partis politiques de l’opposition appellent à une journée ville morte lundi prochain

Plusieurs regroupements politiques de l’opposition démocratique ont appelé, ce samedi 23 février, à une journée ville morte pour le lundi 12 mars prochain. L'opposition entend dire "non, encore non et mille fois non à la politique antisociale et dictatoriale du régime du président Idriss Deby Itno", a indiqué le porte-parole dudit collectif, Mahamat Alabo, au siège de sa formation politique, en présence de quelques leaders de l’opposition politique.



Ces regroupements de l’opposition accusent le président Idriss Deby Itno depuis 28 ans au pouvoir, d’avoir ruiné le pays, pillé toutes les ressources de la nation et d’avoir largement montré son incompétence et son incapacité à gérer un État.



Une crise sociale dont les conséquences catastrophiques sur la vie de la nation ont entrainé, entre autres, la fermeture des universités, des lycées et l’arrêt des centres de formation sanitaire. "Les tchadiens meurent comme des mouches dans l’indifférence absolue des gouvernants", ont déploré les initiateurs de cette journée ville morte.



"Pendant ce long et pénible règne, le pouvoir MPS a été incapable de bâtir une armée nationale par sa composition, et républicaine dans sa mission. L’ANS a été détourné de sa mission première pour devenir une politique au service exclusif de la personne d'Idriss Deby Itno. Comme dans toutes les dictatures, elle file, traque, arrête, torture et fait disparaitre tout tchadien qui s’oppose à la politique calamiteuse de son chef", a indiqué Mahamat Ahmat Alabo.