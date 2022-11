Tchad : des passagers déposent une plainte contre Turkish Airlines

La cellule de crise des passagers victimes de la compagnie aérienne « Turkish Airlines », a animé ce 10 novembre 2022, un point de presse dans lequel, elle dénonce la violation de contrat de travail que les passagers ont subi et continuent de subir, et, informe d’un engagement du processus judiciaire contre cette compagnie.



Une centaine de passagers de la compagnie Turkish Airlines (d’Istanbul à destination de N’Djamena), sont victimes du retard des leurs bagages de soute dans le vol comme prévu dans le contrat de transport de la compagnie.



Selon Kebir Mahamat, porte-parole du comité de crise, l’avion a foulé le sol tchadien depuis le 05 novembre 2022, précisément à 23 heures 00, heure de N’Djamena ; mais depuis lors, ils ne sont pas entrés en possession de leurs bagages. Le porte-parole relève que leurs bagages sont composés de « médicaments, de produits périssables et fragiles, produits de valeur, documents importants à usage immédiat ».



Et des passagers qui veulent poursuivre leur voyage en province, mais sont bloqués à cause de cet incident. La cellule déplore que depuis ce désagrément, la compagnie Turkish Airlines, n’a fait aucune communication, ni appeler les passagers dudit vol pour présenter ses excuses, ni pour prendre un engagement pour remettre leurs bagages. Mais elle s’est affichée par un silence total, un mépris à l’égard des passagers, estime le comité de crise.



Cependant, la cellule de crise interpelle les autorités tchadiennes afin de rappeler cette compagnie à ses responsabilités vis-à-vis de ses passagers.



« Pour entrer dans nos droits et désapprouver ce mauvais comportement de Turkish Airlines, nous avons déposé une plainte auprès des instances judiciaires contre la compagnie, pour réclamer nos bagages, exiger la réparation des préjudices subis et éventuellement faire éviter à l’avenir des nouvelles victimes tchadiennes de cette compagnie aérienne », conclut Kebir Mahamat, porte-parole du comité de crise.