Tchad : des paysans détruisent une forêt dans la province du Salamat

Le Secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha représentant le Préfet a effectué ce 25 juin 2022, un déplacement dans la sous-préfecture de Mouraye pour constater la destruction de l'environnement causée par certains habitants de ladite localité.



Une importante forêt du village Am-Djoudoul, dans la sous-préfecture Mouraye, est complètement vandalisée par des individus qui ont causé des graves destructions.



Le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha est accompagné du délégué provincial de l'environnement, de la pêche et du développement durable, et du chef de détachement mobile de protection de l'environnement.



Pour Khalil Tahir Aboulkoutal, chef de détachement mobile de protection de l'environnement, son institution s'engage à œuvrer en faveur de la préservation de la faune et de la flore. Il ajoute que la protection de l'environnement concerne tous les citoyens.



Le délégué provincial de l'environnement, de la pêche et du développement durable du Salamat, Abdelkhader Mahamat Adam, notifie que la coupe abusive de cette forêt est un acte illégitime qui cause de graves préjudices.



Après avoir constaté les énormes dégâts sur l'environnement, le secrétaire général du département de Barh-Azoum, Djido Ali Abatcha, remercie les agents chargés de la protection des forêts pour avoir mis la main sur les auteurs, qui selon lui, seront déférés devant les tribunaux compétents pour répondre de leurs faits.



Rappelons que cette mission intervient après les instructions et multiples interventions du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, qui a placé la protection de l'environnement dans son plan d'action, tracé conformément sur la droite ligne de la politique du gouvernement de la transition.