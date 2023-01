Tchad : des personnalités et organisations du Logone Occidental distinguées pour leurs actions salvatrices

L’Association Chrétienne pour l’Eveil et l’Action a organisé le 31 décembre 2022 dans la grande salle de réunion de la ville de Moundou, une cérémonie de distinction des personnalités et des organisations de la société civile ayant marqués l’année 2022.



C’est le secrétaire général du Département du Lac Wey, Tordjibaye Ngaourba qui a présidé la cérémonie, en présence des autorités traditionnelles, religieuses, administratives, civiles et militaires ainsi que de nombreux citoyens sortis pour la circonstance.



Cette distinction, la première du genre, vise à féliciter les élus, les encourager à poursuivre leurs actions et les motiver afin de transmettre leurs bonnes valeurs aux générations futures.



Ce sont 12 personnalités, associations de la sociétés civiles et personnes de bonne volonté qui ont été distinguées pour leurs actions en faveur du bien-être de la population de la ville de Moundou, a souligné le président du comité d’organisation Alladoum Evariste.



Le maire de la ville de Moundou, Nétoloum Julien, a qualifié de grande première de l’excellence cette initiative, avant de féliciter et d’encourager les initiateurs d’aller de l’avant.



Le président de l’Association Chrétienne pour l’Eveil et l’Action, Ndilhornom Banhoudel Osée, a rappelé que la célébration des personnalités et organisations qui se distinguent par la qualité de leur travail, des très bonnes actions posées, est une expérience exemplaire de promotion d’une véritable culture de l’excellence.



Pour lui, cette première édition est perçue comme celle de la prise de conscience et de la maturité, avec la quête du prix de l’excellence par les personnalités et les agents de l’Etat qui ont contribué à la saine émulation et partant, à l’amélioration de la productivité au sein de l’administration, à tous les niveaux.