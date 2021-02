Tchad : des personnes handicapées honorées dans la province du Batha

Après trois jours d'activités culturelles, sportives et artisanales dans le cadre de l'édition 2021 de la Journée nationale des personnes handicapées, le préfet du département de Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, et le maire de la commune d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, ont remis lundi des attestations de reconnaissance à des personnes handicapées venues des différents provinces du pays.



Le thème de cette année est : "l'impact de la prise des mesures de sécurité sanitaire sur la vie des personnes handicapées".



À l'occasion de la Journée nationale des personnes handicapées, plusieurs activités ont eu lieu à travers le territoire national.



En décembre dernier, lors du 2ème Forum national inclusif, des représentants des personnes handicapées ont plaidé leur sort pour une meilleure prise en compte de leurs difficultés. Ils souhaitent notamment davantage de mesures pour favoriser l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé.