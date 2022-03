Tchad : des perturbations de cours dans des lycées de N'Djamena

Tôt ce mercredi matin, à l'heure de l'entrée en classe, des heurts ont éclaté entre les élèves et les forces de l'ordre avec des jets de cailloux, briques et lacrymogène sur la voie publique, devant le lycée Félix Eboué et le lycée technique commercial.



Ces cailloux et morceaux de briques rouges n'ont épargné personne et fait des dégâts sur la voie publique. Des pares-brises de voitures ont été endommagés tandis que des usagers ont été blessés. Après ce vif affrontement, la police a fait une descente dans les établissements pour interpeller des élèves.



Entretemps un rassemblement musclé s'est formé devant la faculté des sciences de l'éducation d'Ardep Djoumal. Les élèves, armés de morceaux de briques rouges, morceaux de fer et branches d'arbres sont venus attaquer leurs camarades du Lycée technique Industriel (LTI). Devant cette situation, les enseignants n'ont pas eu d'autres choix que de libérer les élèves pour éviter des dégâts.



Des élèves rencontrés ne cachent pas leur mécontentement. "Nous sommes contre les nouveaux frais de dépôt des dossiers du baccalauréat qui, de 5000 Fcfa sont montés à 10.000 Fcfa pour les candidats officiels et 25.000 Fcfa pour les candidats libres. Ils ont affiché le communiqué à la direction ce matin, c'est pourquoi nous sommes sortis manifester", vocifèrent quelques élèves. "Que cela baisse dans des brefs délais", insistent-ils.



La direction de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) a fait une mise au point en expliquant qu'il s'agit d'une désinformation. "Les frais de 5000 Fcfa pour les candidats officiels n'ont pas changés", insiste l'ONECS. La "légère augmentation" concerne la catégorie de candidats libres hors système (de 15.000 Fcfa à 25.000 Fcfa).