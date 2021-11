Tchad : des poignards saisis sur des élèves dans un lycée de N'Djamena

Accompagné des directeurs généraux, directeurs techniques, du délégué de l'Éducation nationale de N'Djamena, des responsables syndicaux et du président de la FENAPET, le membre du gouvernement a transmis des messages sur la paix et la non-violence en milieu scolaire.



Cette tournée fait suite à l'assassinat du surveillant du lycée Toumaï, la semaine dernière, et d'autres cas de violences qui ont été signalés, rapporte le ministère de l'Éducation nationale.



Au lycée de Ndjari dans le 8ème arrondissement, les administrateurs ont récupéré trois longs couteaux sur des élèves suite à une opération de fouilles menée les 16 et 17 novembre 2021.



"Désormais, il est strictement interdit aux enseignants comme aux élèves de porter une arme, quelle qu'en soit sa nature", prévient le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, Saleh Bourma.