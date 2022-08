Tchad : des policiers et gendarmes formés pour réduire les cas d'accidents

La formation vise à doter ces forces de l'ordre et des urgentistes dans la collecte des données des accidents de circulation. Car si le pays dispose des statistiques fiables, elles permettront de "trouver les causes approfondies des accidents en vue de trouver des mesures idoines", explique Fatimé Goukouni Weddeye, ministre des Transports et de la Sécurité routière.



Au terme de la formation, les policiers, gendarmes et urgentistes doivent être en mesure de remplir les fiches sur les informations des accidents, celles des admissions aux urgences pour traumatisme ainsi que les informations relatives à la dégradation de la chaussée.