Tchad : des policiers formés en techniques de renseignement et de surveillance

20 policiers tchadiens ont terminé à N'Djamena une formation de quatre jours axée sur les techniques de renseignement et de surveillance. La formation s'inscrit dans le cadre de la coopération du Tchad avec la Turquie. Elle a été réalisée pour la première fois par l'Agence turque de coopération et de coordination, Tika.



"Nos deux chefs d'Etat se connaissent très bien et s'entendent très bien. Ca nous a vraiment ouvert toutes les portes de coopération", souligne Erdal Sabri Ergen, Ambassadeur de Turquie au Tchad.



"Cette formation programmée de longue date est rendue possible par Tika et témoigne plus que jamais de l'engagement de la Turquie aux côtés du Tchad, notamment en matière de renforcement des capacités de la police tchadienne. La lutte contre le terrorisme ne peut se faire sans le renseignement", déclare Benguela Guidjinga, directeur général adjoint de la Police nationale.



Le représentant des bénéficiaires, Mahamat Nour, a transmis ses remerciements à l'Agence turque de coopération. "La lutte contre le terrorisme et le crime organisé s'imposent à toute la communauté internationale", estime-t-il.



La Turquie entend faire bénéficier le Tchad de ses expériences dans plusieurs domaines à travers une coopération dynamique.