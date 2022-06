Tchad : des politico-militaires dénoncent des manœuvres dilatoires au sein de l’opposition à Doha

Le président du groupe Doha des politico-militaires, Pr. Bachar Assed Mohamed Aguid, met en garde le gouvernement et ses représentants contre l’échec des pourparlers de Doha, à travers un communiqué.



“Ces agents patentés égocentriques et leurs alliés, tout aussi opportunistes, au sein de l’opposition armée, entreprennent au grand jour des manœuvres dilatoires”, dénonce-t-il.



Pour Pr. Bachar Assed Mohamed Aguid, l’objectif de ces manœuvres serait de torpiller les négociations et de faire un simulacre de dialogue national inclusif et souverain, afin de maintenir intact l’ancien système.