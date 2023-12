Tchad : des présumés malfrats mis aux arrêts au Mayo Kebbi Ouest

« Sachez que tout présumé malfrat ou complice, arrêté, doit être transféré immédiatement à N'Djamena », déclare le gouverneur de la province du Mayo Kebbi-Ouest, Sougour Mahamat Galma.



A travers un point de presse organisé ce jeudi 28 décembre 2023, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi-Ouest déplore le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançon. Selon lui, ce commerce de la honte fait souffrir la province depuis plusieurs décennies.



« Le kidnapping appauvrit au jour le jour les paisibles citoyens et ternit l'image de cette province », relève-t-il. Face à cette situation, depuis son arrivée, le gouverneur dit avoir pris à bras le corps ce désordre. Ce travail se fait quotidiennement, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, en adoptant une autre stratégie, et avec l'appui de la plus haute autorité du pays.



Déjà, cet effort a permis de mettre la main sur des présumés malfrats et leurs complices. Sougour Mahamat Galma met à son actif, la libération de plusieurs otages pris en captivité par des malfrats armés inconnus dans certaines localités de la province du Mayo Kebbi-Ouest.



A travers cette communication, le gouverneur jette des fleurs aux forces de défense et de sécurité qui font du bon boulot jour et nuit. Ceci sans relâche, afin d'obtenir un bon résultat.



Pour finir son point de presse, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi-Ouest dit qu'avec le peu de moyens mis à sa disposition, la lutte va se poursuivre afin que la province retrouve ses lettres de noblesse, pour permettre à la population de vaquer normalement à ses occupations sans être inquiété.



Enfin, le gouverneur lance un appel à toute la population, afin de garder une franche collaboration avec les forces de l'ordre, en dénonçant tout suspect, pour relever le défi sécurité dans la province du Mayo Kebbi-Ouest.