Tchad : des producteurs du Lac et du Hadjer Lamis se renforcent pour des semences de qualité

Des producteurs semenciers de la province de Hadjer-Lamis et Lac sont en formation depuis mardi matin à Massaguet, dans le département de Haraze Albiar. Les 18 bénéficiaires sont venus des provinces du Lac et Hadjer Lamis.



Le chef de projet Al-Bouzhour, Ndjelassem Dadoum Bruno, a fait une présentation sur la filière "semences de qualité". Pour lui, l'objectif global du projet est d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de travail dans la filière semence de qualité, dans la province de Hadjer Lamis et du Lac.