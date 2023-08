Tchad : des produits de soins médicaux et d'hygiène remis à la DGSSIE

L'établissement Dahbaye Tchad a remis ce mardi 1er août 2023, des produits destinés pour les soins médicaux et d'hygiène, à la direction générale des services de sécurité des institutions de l'Etat (DGSSIE).



Ces produits sont constitués de pâtes dentifrices, des produits traitant l’hypertension, le diabète, l’insuffisance rénale, et d'autres destinés pour l'hygiène corporelle.



Pour le directeur général de l'établissement Dahbaye Tchad, Mahamat Nour Abdelaziz Adam, ce geste constitue une guise d'encouragement aux forces de défense et de sécurité, pour leurs multiples sacrifices, afin d'instaurer la paix et la quiétude pour un climat favorable aux affaires.



Réceptionnant les produits, le représentant du directeur général de la DGSSIE, le général Tahir Chougar a exprimé sa reconnaissance envers l'établissement Dahbaye Tchad, et appelle les autres à faire autant, afin de participer à la préservation de la paix si chèrement acquise.