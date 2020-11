Tchad : des produits illicites saisis par les services des douanes

N'Djamena - La direction générale des douanes et droits indirects a présenté ce samedi une importante saisie de produits prohibés et de contrebande, lors d'une Journée de sensibilisation et de présentation des activités de sa brigade nationale mobile. L'évènement a été présidé par le directeur général du ministère des Finances et du Budget.



Parmi les saisies l'on note : produits pharmaceutiques prohibés, drogues dont Tramadol surdosé, produits cosmétiques, véhicules automobiles, matériels de cuisine et de bureau, lingots d'or, billets de banque, cigarettes, et alcool frelaté.



"Les populations ont tendance à sympathiser avec les fraudeurs, les contrebandiers, les trafiquants de tous bords, au détriment des services des douanes qui sont non seulement au service des populations mais du pays tout entier", explique l'Inspecteur principal des douanes et chef de division du renseignement et de l'analyse des risques, N'Diguingue Mayana.



"On a vu des Tramadols dosés de 250 à 500 mg. Or ce sont des antidouleurs utilisés en pharmacie pour calmer les souffrances des patients", déplore-t-il.



Ces saisies ont été réalisées en 25 jours de travail, au quatrième trimestre 2020.