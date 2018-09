L’Union des consommateurs du Tchad (UCT) relève que ces derniers temps, des produits périmés et d’origine douteuse se vendent dans nos marchés à N’Djaména et dans les provinces, a-t-on appris d’un communiqué.



L’UCT suggère au gouvernement et aux gouverneurs de province de procéder systématiquement à un contrôle de ces produits dans les marchés. Aussi, l’UCT invite-t-elle la population tchadienne à faire attention aux dates de préemption des produits alimentaires.