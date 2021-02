Tchad : des projets de développement annoncés dans l'Ennedi Est

Le chef de l'État a rencontré vendredi à Amdjarass les forces vives de la province de l'Ennedi Est. Il a instruit le gouvernement pour la réalisations de plusieurs projets, notamment la construction d’un stade omnisports, le renforcement de l’énergie renouvelable, la construction et l'équipement de l’hôpital provincial d’Amdjarass, des centres de santé à Kejou, Arsou, Sogoya, Birdouani, Tebi, Nohi, Ère, Trougba, du lycée moderne d’Amdjarass et des écoles primaires.



Les voies de communication seront renforcées dans la province. Les tronçons Kaoura-Bahai, Amdjarass-Bao-Mourdi-frontière Libye, Amdjarass-Libye-Alouénait (Egypte), après études environnementales et sociétales, seront lancés. Pour faire face à la cherté de vie, un corridor sécurisé vers la Libye sera ouvert.



Le ministre en charge de l'hydraulique a été instruit de construire des infrastructures d’adduction en eau potable.



En plus de ces projets annoncés, un abattoir moderne, un centre de formation vétérinaire, des pharmacies et un poste de vaccination seront installés.