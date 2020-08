Tchad : des propositions "sérieuses et tangibles" attendues pour améliorer le système de santé

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a rencontré mardi les présidents et rapporteurs des groupes thématiques de réforme du système sanitaire.



Ils ont été situés sur les taches qui leurs sont dévolues. Le ministre a demandé aux présidents des groupes de faire des propositions sérieuses et tangibles visant à améliorer le système de santé au Tchad.



Le 27 juillet 2020, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a mis en place par arrêté neuf comités thématiques chargé de diagnostiquer les maux qui minent le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Il s’agit des comités thématiques sur : la gouvernance et le leadership, les ressources humaines de la santé, les médicaments autres produits de santé, les infrastructures et équipements, la gestion des ressources financières, les informations sanitaires et la recherche, la qualité des prestations des services et soins de santé, la couverture santé universelle et la solidarité nationale.



"Chaque commission, dans son domaine d'intervention, a pour mission d'identifier tous les facteurs de faiblesse des performances, de déséquilibre du système de santé et de diagnostic des principales maladies dans le secteur de la santé et de la solidarité nationale afin de pouvoir trouver des solutions et présenter des propositions tangibles qui amélioreront la performance et la qualité des services des établissements sanitaires et sociaux", selon le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Une équipe est chargée de coordonner et de produire le document de référence qui permet de planifier les activités des différents groupes. Les travaux devraient être officiellement lancés dans les prochains jours.