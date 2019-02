Tchad : des recettes financières en hausse dans la province du Lac

Le gouverneur de la province du Lac, Tahir Barkaï a présidé ce mercredi 6 janvier à Bol la première réunion des régies financières de l'année 2019. Les responsables en charge des régies financières de la province ont pris part à la rencontre.



Le taux de recettes pour l'année 2018 s'élève à 3,589 milliards Francs CFA contre 2,521 milliards en 2017, soit une hausse de plus d'un milliard de Francs CFA. Le délégué provincial des finances du Lac, Derkelé Tchimi, a expliqué que "ces résultats encourageants s'expliquent à travers l'application des orientations données par les plus hautes autorités du pays, notamment la bancarisation des ressources et l'optimisation des dépenses".



Le gouverneur de la province du Lac, Tahir Barkaï s'est félicité du travail abattu par les responsables des régies financières et a appelé à maintenir le cap.



Les responsables des régies financières ont relevé plusieurs difficultés, notamment le manque de moyens roulants, l'insuffisance du personnel et la dégradation des routes. Les autorités régionales devraient apporter rapidement des réponses aux préoccupations soulevées. "Nous devons conjuguer nos efforts pour faire un travail impeccable, malgré la crise imposée par la secte Boho Haram", a précisé Tahir Bardaï.