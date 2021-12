Tchad : des réflexions pour augmenter les productions agricoles vivrières au Mayo Kebbi Ouest

Le programme vise à contribuer à la sécurisation et à l'augmentation des productions agricoles vivrières ainsi que des revenus des exploitations familiales au Tchad.



L'atelier permet aux participants d'échanger sur des stratégies de prises en charge et d'inspection des champs pour la certification des semences. Ils élaborent des stratégies et des moyens d'information et sensibilisation pour la vente des semences certifiées.



Cet atelier de deux jours s'inscrit dans le cadre du Programme d'opérationnalisation de la filière semencière au Tchad (PROFISEM), placé sous la tutelle du ministère du Développement agricole du Tchad et mis en œuvre par GIZ International Service.