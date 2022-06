Tchad : des réfugiés bénéficient de l’aide d’urgence via Moov Money

Financé par la Banque mondiale, cette opération ponctuelle consiste à verser à ces réfugiés et aux communautés hôtes un appui financier via Moov Money pour leur permettre d’assurer leurs besoins essentiels de base.

Ces opérations de transferts monétaires d’urgence touchent 38 052 réfugiés recensés et quelques 8 954 ménages issus des communautés.



« Chaque réfugié a un numéro Moov Africa et un compte Moov Money. Nous allons envoyer ce montant de 45.000 FCFA par réfugié ou 120.000 F CFA par famille d’accueil. Une fois que ce montant est arrivé dans le compte, le bénéficiaire reçoit un message de notification. Chaque personne se présente avec sa pièce d’identité et après vérification, nous faisons le retrait pour lui remettre l’argent liquide », a déclaré Djamal Mahamat Abdoulaye, Chef de Division Mobile Money.