Tchad : des relais communautaires formés pour la prise en charge de la malnutrition

Les participants ont formulé des recommandations. Ils préconisent de pérenniser ce type de formation, de sorte à ce qu'elle se tienne chaque six mois. Ils souhaitent également des outils de suivi pour le traitement systématique de la malnutrition et des intrants à temps en saison pluvieuse.



Clôturant les travaux de cet atelier, le point focal Salhadine Tahir Ahmat s'est réjouit du bon déroulement de ses assises. Selon lui, la synthèse des travaux confirme les attentes. "L'appui des facilitateurs a été précieux dans l'atteinte des objectifs fixés", a-t-il dit.



La formation a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF.