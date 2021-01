Tchad : des restrictions fallacieuses qu’efficaces

Il fallait inévitablement s’y attendre. La France colonisatrice a imposé des restrictions à certaines régions tellement les contaminations augmentent en flèche. Dans ces contrées, le couvre-feu, d’ailleurs arme dérisoire contre le redoutable coronavirus est instauré dès 18 heures. Le couvre-feu du Tchad, “ami’’ de la France est alors passé de 21 heures à 20 heures. Ce n’est absolument pas suffisant ! La visite du premier ministre Jean Castex au Tchad confine la capitale durant une semaine. Les établissements scolaires restent hermétiquement clos. Les regroupements de plus de 10 individus sont formellement prohibés. Les commerces “non essentiels’’ sont fermés.



Le maréchal du Tchad, en toute responsabilité et souveraineté, s’assume. Bravo ! Mais il aurait dû, comme tout son gouvernement, se rendre compte de ses multiples bourdes et paradoxes. Drainer un bain de foule pour son accueil lors de ses interminables tournées, empiler les étudiants dans les bus ou dans les amphithéâtres, se foutre éperdument des citoyens refusant de porter les masques dans les marchés, regarder les bars s’ouvrir sans autorisation, génial pour lutter contre la pandémie du siècle non ?