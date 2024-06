Tchad : des retraités de la mairie de N’Djamena exigent le paiement de leurs droits sociaux

Les retraités de la mairie de N’Djamena de 2021, 2022 et 2023 expriment leur mécontentement et exigent à Mme le maire, le paiement de leurs droits sociaux, et à la CNPS, leurs cotisations.



En effet, le bureau de suivi des revendications des retraités de la mairie de N’Djamena, décide à l'unanimité, ce mercredi 26 juin 2024 à la bourse de travail, d'entreprendre des démarches et actions concrètes, conformément aux règles de la République.



L’objectif est de demander à Mme la Maire de N’Djamena de s'acquitter de son devoir, celui de payer sans délai l'ensemble de leurs droits sociaux.



Leur président, Ousman Hissein Makaïla, se dit très surpris d'entendre Mme le maire dire « qu'elle les a employés ». Pour lui, il est inconcevable que des agents cotisent pendant 35, 37 et 40 ans et ne peuvent pas entrer en possession de leurs droits et cotisations.



Toujours selon Ousman Hissein Makaïla, avec la CNPS, c'est depuis 2017, tantôt on leur dit c'est 487. 000.000 et tantôt c'est 80. 000.000 versés à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). Ousman Hissein Makaïla, invite la direction de Contrôle d'État et l'Inspection de Finances, de vérifier ce qu'il en est avec l'argent de leurs droits et cotisations.