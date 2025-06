Tchad : des rues de Ndjamena inaccessibles pendant la saison de pluies

Après les grosses pluies enregistrées à Ndjamena les 1er et 2 juin 2025, plusieurs rues de la capitale sont devenues impraticables, suite aux eaux stagnantes des pluies qui se sont abattues sur la ville, créant ainsi des difficultés pour les usagers qui, autrefois faisaient des raccourcis pour se rendre sur leurs lieux de travail.



Cette situation crée des embouteillages dans les grandes avenues de la capitale, surtout pendant la matinée, lorsque les usagers se rendent au boulot et également dans la soirée, lorsque tout le monde cherche à rentrer chez soi.



II suffit de faire un tour vers les grands carrefours tels que les ronds-points double voie, celui de Dembé, les viaducs de Diguel, le rond-point du Palais, ou encore celui de Tacha-Mossoro, pour se rendre à l'évidence. En effet, cette situation constitue un défi majeur pour les agents de la Brigade de la circulation routière (BCR) qui sont déployés sur les grands carrefours de la capitale, afin de régulariser la circulation.



« Chaque année, pendant la saison pluvieuse, les usagers éprouvent d'énormes difficultés à cause des embouteillages, du coup, cela nous cause du retard à chaque fois, lorsqu'on se rend au boulot », s'exclame Abakar Idriss, un jeune fonctionnaire habitant le quartier Ndjari.



Alors que l’on n’est qu'au début de la saison pluvieuse, il est crucial que la mairie redouble d'efforts, afin d'aménager les grandes voies qui traversent les quartiers, en faisant les travaux de reprofilage des rues, pour permettre aux usagers de faire des raccourcis, et éviter les embouteillages sur les différents ronds-points.



II faut également renforcer l'équipe de curage des canaux de drainage, pour accélérer les travaux pour permettre un meilleur drainage des eaux.