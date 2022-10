Tchad : des rues et marchés déserts à Moundou, un bilan de 23 morts après les manifestations

Jeudi, jusqu’en fin d’après midi, les manifestants continuaient à braver les force de sécurité qui eux tiraient du gaz lacrymogène et des balles réelles en direction des manifestants.



Depuis l’annonce du couvre-feu, la population est restée à la maison dès 18 heures mais les armes automatiques n’ont cessé de retentir jusqu’en fin de matinée du 21 octobre.



Les rues et les marchés de la ville sont presque déserts. Les boutiques et autres commerces fermés, plusieurs travailleurs sont restés chez eux et ne sont pas allés travailler. La peur s’est installée au sein de la population.



L’hôpital provincial de Moundou est remplie de près d’une centaine de blessés. Le bilan provisoire fait état de 23 morts et ce bilan pourrait s’alourdir puisque plusieurs blessés sont dans des états critiques. Plusieurs passants parmi lesquels des enfants ont été atteints, endeuillant de nombreuses familles.



Pour l’heure, la ville est relativement calme même si de temps en temps l’on entend des tirs d’armes automatiques.