Tchad : des scientifiques sans techniques de laboratoire

La promotion des matières scientifiques dans les établissements publics d’enseignement au Tchad n’est pas pour aujourd’hui. Un tour au lycée Félix Eboue scientifique, permet de s’en rendre à l’évidence.



Adjoindre les cours théoriques à la pratique dans un laboratoire, devient de plus en plus impraticable au sein de ce lycée scientifique. Et pourtant, à la croisée des chemins des matières scientifiques, à savoir la physique, la chimie, les mathématiques, la science de la vie et de la terre et autres, l’élève doit nécessairement associer les cours théoriques à la pratique, via le laboratoire, afin de faire preuve de curiosité et d’esprit critique. « Des travaux pratiques et d’expérience sont moins programmés, mais hélas rien que des cours théoriques », relève Guillaume Ndjibé, élève en classe de terminal D au lycée Félix Eboué.



Comment peut-on parler de la science sans pratique ? Ce manque de laboratoires renvoie à la pensée de Emmanuel Kant qui disait que la théorie est inutile sans pratique et la pratique est aveugle sans théorie. L’initiative de la création scientifique est très appréciée par le proviseur du lycée scientifique Pabamé Gouara, mais beaucoup reste à faire. Le responsable du laboratoire de la science de la vie et la terre, Gayaus Songueye, félicité le PRASUT II qui, dans sa politique de rendre cette initiative une réalité, a renforcé les lycées scientifiques en matériels de laboratoires, mais sur le terrain, c’est une autre réalité. Tout en ajoutant que le lycée Félix Eboué scientifique ne manque pas de matériel, mais de personnel et d’électricité.



« Dans un pays où l’éducation est en baisse, son développement pose problème, pourtant, il faut fournir des ressources humaines compétentes pour le pays », selon Bourkou Louise. Dès lors, l’on se demande quelle appellation donnée aux scientifiques du Tchad ? Cette situation doit attirer l’attention du ministère de l’Education nationale, alors que les partenaires ont fait leur premier pas. Il reste le geste qui sauve, car on ne peut pas continuer à former des scientifiques, sans notion de laboratoire.



Le Tchad, un pays en voie de développement, a besoin des ingénieurs, des physiciens, des chimistes, des biologistes, pour ne citer que ceux-là, pour son développement intégral.