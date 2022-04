Tchad : des séances de prière à la mémoire du maréchal à Amdjarass

Amdjarass où repose le Maréchal du Tchad, le défunt Idriss Deby Itno, a abrité ce 19 avril une cérémonie de lecture du Saint Coran pour le repos de l’âme du regretté. Cette cérémonie qui a regroupé la famille biologique, la famille politique et les amis du regretté a vu la présence du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, rapporte la Présidence.



Les oulémas venus du Tchad mais aussi du Soudan ont fait le déplacement d’Amdjarass pour la lecture du Saint Coran.



Des paroles de consolation et de réconfort ont été adressées aux veuves, orphelins, frères et camarades politiques du regretté.



Le parti MPS a observé un deuil d’un an en la mémoire du Maréchal. Avec cette cérémonie de levée de deuil, le parti entend reprendre ses activités politiques.