Tchad : des signalétiques anti-tabac affichées dans les lieux publics

Des affiches avec des signalétiques anti-tabac sont progressivement visibles dans les lieux publics à N'Djamena depuis cette semaine.



C'est une initiative du Programme national de lutte contre le tabac, les drogues et l’alcool du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, en collaboration avec l’OMS, l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, et la mairie de N'Djamena.



Cette démarche vise à lutter contre la consommation de tabac.



Le ministère de la Santé publique explique que la consommation du tabac constitue un risque pour le fumeur mais aussi pour ceux qui inhalent cette fumée. Selon l’organisation mondiale de la santé, 600.000 décès par an sont attribués au tabagisme passif parmi lesquels, 28% concernent les enfants. Ces enfants décèdent le plus souvent suite à la pathologie pulmonaire.



Au Tchad, l’enquête de consommation de tabac chez les jeunes de 13 à 15 ans réalisées en 2019 dans dix provinces révèle que 36,9% de nos enfants sont exposés à la fumée de tabac dans les lieux publics fermés.



Au regard de ces données alarmantes, le chef de l’État a signé en septembre le décret n°1522 portant interdiction de fumer dans les lieux publics, lieux de travail et transport en commun.



Selon la coordinatrice du Programme national de lutte contre le tabac, les drogues et alcool, Dr. Nenodji Mbairo, les acteurs vont parcourir les dix arrondissements de la ville de Ndjamena afin d’implanter ces signalétiques dans les différents lieux publics qui ne sont pas encore couverts. Elle prévient les responsables de tous les lieux publics qu’une descente de verbalisation se fera dans les jours à venir.