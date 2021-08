Tchad : des sinistrés d'inondations reçoivent des vivres dans la Tandjilé

Le don est composé de 500 bidons d'huile de 10 litres, 250 sacs de sorgho de 100 kg et 100 sacs de sucres de 50 kg.



Remettant officiellement ces vivres, le représentant du ministère de la Santé publique et et de la Solidarité nationale, Dr. Alyo Patrick, par ailleurs délégué sanitaire provincial de la Tandjilé, a indiqué que ce don traduit l'engagement du gouvernement à être plus proche de la population. Il a demandé à ce que le don aille directement entre les mains des concernés.



Réceptionnant ce don, le préfet du département de la Tandjilé Ouest, Doud Souleymane Ousmane, a promis que le don arrivera le plus rapidement possible aux populations, victimes de la pluie torrentielle du 26 juin dernier dans la sous-préfecture de Bologo et Dafra.



Le préfet a aussitôt remis ces vivres aux concernés pour le partage. Ils sont au total 500 ménages à bénéficier ce don.