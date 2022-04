Tchad : des sinistrés d'un incendie dans un village reçoivent une assistance

L'association pour l'unité et le développement du Ouaddaï géographique a fait un don de vivres et non vivres aux sinistrés de l'incendie du village Bourtail Ganoune, le 14 avril.



La remise du don a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar, et du président de l'association Yakhoub saleh Ourada.



Le don est composé de 200 sacs de sucre de 50 kg, 200 sacs de riz de 50 kg, 100 nattes en plastique, 100 couvertures et 40 cartons de savon.