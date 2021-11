Tchad : des soldats des groupements anti-terrorisme formés en capacités opérationnelles

83 cadres et soldats tchadiens de la division des groupements anti-terrorisme (DGSAT) ont été formés par les Éléments Français au Gabon, rapporte l’ambassade de France. La cérémonie de fin de formation s’est tenue ce mardi 23 novembre à Koundoul, sur les berges du Chari.



Cette cérémonie a conclu une formation de 9 semaines initiée au Gabon et destinée à améliorer la capacité des militaires tchadiens en opération dans la zone du lac Tchad. Lors de leur formation, les militaires ont été entraînés au tir, au secourisme au combat, au corps à corps ainsi qu’à la manipulation d’armement, au combat en forêt, en zone fluviale et en zone urbaine, grâce à l’encadrement de 47 instructeurs français.



Cette instruction, conduite par les Éléments Français au Gabon, s’inscrit dans la volonté affirmée des autorités tchadiennes de s’engager sur le lac Tchad face aux groupes terroristes et pour la sécurité des populations.



15 pirogues et de 22 moteurs destinés à l’armée tchadienne et la garde nationale et nomade du Tchad ont été cédés à l’issue de la formation. « De nombreux autres équipements viendront renforcer ces capacités dans les semaines à venir », informe l’ambassade de France.