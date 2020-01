Tchad : des soldats seront redéployés au Lac après une mission au Nigeria

Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la defense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, a expliqué dimanche, au cours d’un point de presse, que les militaires rapatriés du Nigeria vont être redéployés dans la zone du Lac.



Il a expliqué que le secteur n°2 de la Force mixte multinationale est composé des éléments du Tchad qui sont au Lac. « Ils ont leur mission initiale qui est de sécuriser la zone insulaire du côté du Tchad », a-t-il précisé.



Selon lui, le contingent -rapatrié depuis quelques jours- qui a été déployé au Nigeria pendant neuf mois était en mission ponctuelle, dans le cadre de l’opération Yasin qui a pris fin depuis plusieurs semaines. Leur retour a toutefois été retardé à cause des eaux. « Les éléments vont regagner leur secteur initial. (...) ils ont regagné leur base initiale et seront redéployés au Lac, Bagasola », a dit le général Mahamat Abali Salah.



« C’est pas un contingent qu’on a envoyé au Nigeria et rapatrié mais c’est une réorganisation interne », a ajouté le ministre.