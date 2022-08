Tchad : des solutions d’urgence préconisées à la suite des inondations

Après avoir examiné la situation préoccupante, les ministres en charge des Affaires Foncières, des Infrastructures, de la Santé et de la Solidarité nationale, des Finances et du Budget ainsi que le Délégué du Gouvernement auprès de la commune urbaine et le maire de la ville de N'Djamena ont préconisé des solutions d'urgence pour l'évacuation des eaux : l'enlèvement des immondices, la pulvérisation de la ville et l'assistance aux sinistrés, détaille la Primature.



Le chef du gouvernement a instruit la ministre des Affaires foncières de réactiver le Comité Interministériel pour faire face aux catastrophes naturelles. Il a également instruit le décaissement conséquent des ressources pour amoindrir les effets des grosses précipitations annoncées par la météo.