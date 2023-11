Tchad : des solutions innovantes pour l'insécurité alimentaire dans l'Est grâce au PARIIS-TD

Une mission de supervision conjointe PARIIS-Banque Mondiale, menée par le Coordonnateur National du projet, Mr Hassan Guihini Dadi, et le chargé de projet à la Banque Mondiale, Mr Taïbou Maîga, a eu lieu du 27 au 28 novembre 2023 dans les provinces du Ouaddai et du Wadi Fira. La mission avait pour but d’évaluer les avancées du projet.



À Mata (Wadi Fira), l'équipe a visité des réalisations physiques, notamment la réhabilitation de seuils d’épandage dans les vallées et l'aménagement de périmètres maraîchers pour la production hors saison. Mr Mahamat Nahar Youssouf, coordinateur de l'unité de gestion locale du Pariis pour la zone Nord-est, a présenté les aménagements réalisés et les appuis fournis pour la mise en valeur agricole.



Les seuils d’épandage ont permis de valoriser les eaux pluviales, de recharger la nappe phréatique, d’améliorer la fertilité du sol et de lutter contre l’érosion.



Taïbou Maîga a exprimé l'objectif du projet de renforcer la production maraîchère pour soulager les populations rurales, en particulier les femmes. Les bénéficiaires, très satisfaits des réalisations, ont remercié l'État et la Banque Mondiale, tout en présentant quelques doléances telles que l'extension des périmètres irrigués, le financement de pompes solaires, la construction de magasins de stockage et la fourniture de tricycles pour le transport des produits.



La mission a pris note des doléances et a souligné l'importance de l'appropriation et de l'entretien des réalisations par les bénéficiaires pour assurer la pérennité des acquis du projet.