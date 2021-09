Tchad : des taux de réussite concluants pour l'établissement LTC Boudjouri

Le fondateur des établissements "Boudjouri" d'enseignement technique et général, Abouna Oumar, informe tous les parents d'élèves régulièrement inscrits qu'à l'image des années précédentes, l'année scolaire 2020/2021 qui vient de s'achever a été concluante. Les taux moyens de passages en classes supérieures se situent respectivement à 84,64% pour l'enseignement général et 76,29% pour l'enseignement technique commercial.



Quand aux taux d'admissions définitives au baccalauréat, ils se présentent comme suit :

- 37,58% pour la série A4 ;

- 54,55% pour la série D ;

- 65,68% pour la série G2 ;

- 89,50% pour la série G1.



"Nos résultats sont largement au dessus de la moyenne nationale. Cette réussite est la somme des efforts déployés par les élèves, professeurs, parents et personnel d'encadrement. Nous devons en être fiers et nous consacrer davantage aux études de nos enfants", selon Abouna Oumar. Il exhorte les parents à renouveler leur confiance.



L'établissement annonce que les inscriptions et réinscriptions ont déjà commencé depuis la fin du mois d'août pour l'année scolaire 2021-2022. La rentrée est prévue pour lundi 4 octobre 2021.



"Des efforts supplémentaires sont faits en termes d'investissements en construction pour l'amélioration des conditions d'études", assure Abouna Oumar.