Tchad : des techniques pour augmenter la production de pétrole à Komé 5

Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Boukar Michel a visité ce lundi matin les installations pétrolières de Komé 5 dans la province du Logone oriental. Il était accompagné du gouverneur de la province, Moussa Haroun Tirgo, et de la présidente directrice générale d'Esso Tchad.



Au cours d'une visite guidée, la délégation a fait le tour des centres de production, de pompage et de traitement du pétrole.



Des nouvelles techniques d'exploitation ont été mises en place pour augmenter la production de pétrole. "Il s'agit d'injecter des polymères avec de l'eau, ce qui maintient la viscosité de l'eau. Ainsi, l'eau va rester en dessous du pétrole et celui-ci va remonter", a expliqué le ministre du Pétrole et de l'Energie, Boukar Michel.



Le ministre a tenu une rencontre avec les employés afin de recenser leurs besoins. Il leur a adressé ses remerciements pour leur travail.



Le site de Komé 5 produit 38.000 barils de pétrole par jour.