Tchad : des tirs de grenades lacrymogènes font trois blessés au siège des Transformateurs

N'Djamena - Trois personnes ont été blessées jeudi par des tirs de grenades lacrymogènes aux abords du siège des Transformateurs, dans le 7ème arrondissement, a annoncé le parti.



Les forces du Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) ont fait usage de gaz lacrymogènes et de tirs d'armes pour disperser des militants des Transformateurs en fin d'après-midi.



"Les forces du GMIP sont en face du siège des Transformateurs. Elles ont lancé des gaz en direction des militants, après avoir attaché des kadamouls. Le gaz s'est propagé dans tout le quartier", a déclaré un témoin qui a également rapporté des tirs de sommation à balles réelles.



Mardi, le président des Transformateurs Succes Masra a appelé ses militants à adopter une approche pacifique avec les policiers. Dès le lendemain, des militants ont distribué des palettes d'eau et des jus aux policiers en faction devant le siège des Transformateurs.



Le siège des Transformateurs et ceux des partis UNDR et PLD sont sous surveillance policière depuis plusieurs jours à N'Djamena.