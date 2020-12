Tchad : des travailleurs du secteur aérien honorés pour leurs efforts en période de crise

Le ministère de l'Aviation civile et l'Autorité de l'aviation civile (ADAC) ont décerné lundi des attestations de reconnaissance à des travailleurs du secteur aérien pour mettre en exergue le travail effectué par les personnes qui se sont sacrifiées depuis l'apparition de la Covid-19 sur la plateforme aéroportuaire de N'Djamena ainsi que dans d'autres domaines connexes.



"En recevant cette modeste distinction, nous voudrions que vous sachiez que le travail n'a pas été vain et que vous avez hautement contribué à rendre opérationnel l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena", a déclaré le directeur général de l'ADAC, Kokoï Abdraman Dadi.



Il a rappelé que la Covid-19 n'est pas encore vaincue. Kokoï Abdraman Dadi appelle à "la vigilance accrue pour que les passagers puissent continuer à voyager dans des conditions sécuritaires et sanitaires conformes aux recommandations nationales et internationales".



Le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Sebgue Nandeh, a souligné que "le secteur aérien a été plombé pendant quatre mois. Ce qui a constitué un grand manque à gagner pour l'ADAC, la compagnie Tchadia Airlines, l'ASECNA, voire l'industrie aéronautique dans son ensemble. L'État a même dû intervenir pour apporter une subvention à l'ADAC pour lui permettre de remplir ses obligations régaliennes".



La Journée internationale de l'aviation civile a été célébrée lundi dans un contexte marqué par la Covid-19 qui a plongé le secteur aérien dans une crise sans précédent. À l'occasion de la journée, un cocktail a été organisé au Radisson Blu sur le thème de "l'impact de la Covid-19 sur l'aviation civile".