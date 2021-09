Tchad : des travaux techniques lancés pour la fibre optique à Faya et Fada

Conduite par Ali Sidick Adam, responsable technique des infrastructures de communications électroniques, la mission a eu pour objectif le lancement technique des travaux de pose de la fibre optique pour l'interconnexion de la province du Borkou et particulièrement la ville de Faya.



Un terrain d'une superficie de 1000 m2 a été octroyé par les autorités locales de la ville de Faya afin de permettre l'implantation de l'Optical Site Network (OSN), infrastructures techniques et de génie civile servant de point d'interconnexion.



L'équipe de la Coordination du MPICE est présente actuellement à Fada, chef-lieu de la province de l'Ennedi Ouest, pour les mêmes objectifs.



Les segments à fibre optique Faya et Fada, en passant par Kalaït, ont une linéaire de 525 km dont un maillage urbain de 9 km, explique le ministère des Postes et de l'Économie numérique.