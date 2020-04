Tchad : des véhicules neufs pour six districts sanitaires

Le gouverneur de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a remis lundi à Massakory, sept véhicules Hilux double cabine aux six districts de sa province et à la délégation sanitaire.



D’après le délégué sanitaire provincial de Hadjer Lamis, Dr. Onram Kouletta II, ces véhicules sont réceptionnés dans le cadre d'un partenariat du Gouvernement du Tchad avec la fondation Bill & Melinda Gate et la fondation Aliko Dangoté.



Pour le délégué sanitaire, ces véhicules sont un appui des deux fondations pour aider trois provinces qui ont des indicateurs très faibles en terme de vaccination de routine, à savoir : Le Kanem, le Lac et le Hadjer Lamis.



Onram Kouletta II a relevé que ces véhicules vont aider dans le cadre de la vaccination de routine qui prend en compte dix maladies à savoir : la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie (maladie respiratoire), le tétanos, l'hépatite B, l'emphilus influasse de type B, la Coqueluche, la fièvre Jaune, la méningite et la rougeole.